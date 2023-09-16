وزير الدفاع الروسي يستقبل زعيم كوريا الشمالية في فلاديفوستوك

وصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث كان في استقباله وزير الدفاع سيرجي شويجو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ونقلا عن "القاهرة الاخبارية".

جاء زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 سبتمبر، في ميناء فوستوتشني الفضائي، حيث أجريا مفاوضات بمشاركة الوفود وأخرى فردية.

وفي 15 سبتمبر، وصل كيم جونج أون إلى كومسومولسك أون أمور، حيث زار مصنع كومسومولسك أون أمور يوري جاجارين للطيران، بالإضافة إلى موقع مركز الإنتاج للشركة الأم للقسم المدني لشركة UAC Yakovlev.

وتُعد روسيا الدولة الأولى التي زارها كيم جونج أون منذ بداية الوباء، الذي تم خلاله إغلاق حدود البلاد، قبل ذلك، جاء زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا في أبريل 2019، وبعد ذلك، على وجه الخصوص، أجرى هو وبوتين مفاوضات في فلاديفوستوك، وكان هذا أول اجتماع لهما.