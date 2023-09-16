تقديم مصر مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية لليبيا بتوجيهات السيسي يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تقديم مصر مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة للشعب الليبي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة للشعب الليبي).. ذكرت الصحيفة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وكذا عربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة، والمدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز (ميسترال) لإرسالها بحرًا إلى ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن بنطاق المنطقة الغربية العسكرية.. تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برا عبر منفذ السلوم، للمعاونة في إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر، فضلا عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة.

وأشارت إلى أن تلك تأتي المساعدات لتقديم العون والمساندة للأشقاء الليبيين في أعقاب الإعصار المدمر، الذي ضرب الشواطئ الليبية خلال الأيام الماضية.

وتحت عنوان (وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المصرى - الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2023").. ذكرت (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة قوات من 19 دولة.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة الختامية للتدريب تضمنت تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة في التدريب، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية، ونُفذت أعمال القصف المدفعي على الأهداف المخططة، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.

وفي ختام المرحلة.. نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في التدريب المصري الأمريكي المشترك، مؤكدًا على أهمية التدريب في تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة لتبادل الخبرات والتكتيكات القتالية الحديثة، بما يعزز علاقات التعاون العسكري ويدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتحت عنوان (شكري يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت المقبل).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الخارجية سامح شكري يتوجه اليوم إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ بعد غد الاثنين.

ونقلت الصحيفة تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد والتي أكد خلالها أن الدورة الجديدة للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة، حيث تنعقد تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي"؛ بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لاسيما في ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف.

وأوضح أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، وسوف يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر الحالي، ويشارك في قمتي "أهداف التنمية المستدامة" و"الطموح المناخي"، كما يرأس شكري الاجتماع الوزاري حول الخسائر والأضرار، وكذا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي ترؤسه مصر مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار السفير أحمد أبوزيد إلى أن برنامج وزير الخارجية يتضمن أيضا لقاءات ذات طبيعة اقتصادية مهمة تستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر والتعريف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث سيتحدث أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ويلتقي مع مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمي.

واقتصاديًا.. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - تحت عنوان (الحكومة تواصل الأداء الاقتصادي المتوازن لـ "احتواء الصدمات") - أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد، خلال لقائه سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة آمى لورنسون، الحرص على أن يحقق الاقتصاد المصري أداءً متوازنًا، في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم نتيجة لتداعيات جائحة "كورونا" ثم الحرب في أوروبا؛ على نحو يدفع للمضي قدمًا في احتواء الصدمات الداخلية والخارجية واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا.

وأشار معيط، إلى العمل على تشجيع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في دفع مسيرة التنمية، لافتًا إلى أن مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 سبتمبر الحالي، لأول مرة في إفريقيا؛ بما يمهد لانطلاقة قوية للشراكة التنموية بين مصر وهذه المؤسسة متعددة الأطراف، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس في تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الإفريقية.

ولفت وزير المالية إلى الاهتمام المشترك مع نيوزيلندا لزيادة حجم التجارة والاستثمار، واستغلال ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية وغيرها؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.