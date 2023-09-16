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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس سيراليون يتهم واشنطن بالتدخل في انتخابات بلاده

سيراليون
سيراليون
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اتهم رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط للتدخل في عملية إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي، وفاز فيها بولاية جديدة.

وكان مادا بيو فاز بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 17ر56 % من أصوات الناخبين في سيراليون وهي نسبة أعلى بقليل من عتبة الـ 55% اللازمة لتجنب جولة إعادة.

 

وقال بيو - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" ـ "إنه عندما تم إعلان نتائج الانتخابات بدأت المشاكل".. مضيفا "أن المفوضية الوطنية للانتخابات جمعت البيانات وطلبت مني الولايات المتحدة منع المفوضية من إعلان النتائج".

 

وأوضح رئيس سيراليون أنه رفض طلب واشنطن بمنع مفوضية الانتخابات من إعلان النتائج.. مؤكدا أنه يحترم استقلالية المفوضية الوطنية للانتخابات.

 

وتابع بيو قائلا "إن نفس المسؤولين الأمريكيين أبلغونا إن كل ما يريدونه هو أن تجري جولة إعادة، لكن بكل الأحوال كنت سأفوز، كما أظهرت بوضوح كل استطلاعات الرأي".

 

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رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو الناخبين في سيراليون
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