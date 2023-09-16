استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

السبت 16/سبتمبر/2023 - 09:07 ص

استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت، في محلات الصاغة وذلك على مستوي الاعيرة المختلفة منذ معاملات أمس الجمعة.



وسجل عيار 18 حوالي 1873 جنيه للبيع و 1881 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1457 جنيه للبيع و 1463 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 21 حوالي 2185 جنيه للبيع و 2195 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2497 جنيه للبيع و 2509 جنيه للشراء .

وصل سعر أوقية الذه لنحو 77.7 ألف جنيه للبيع و 78.02 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.



ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.5 مليون جنيه و 2.51 مليون جنيه للشراء.

