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السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

ذهب
ذهب
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استقرت  اسعار الذهب في مصر  اليوم السبت، في محلات الصاغة وذلك على مستوي الاعيرة المختلفة منذ معاملات أمس الجمعة.
 

وسجل  عيار 18 حوالي 1873 جنيه للبيع و 1881 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1457 جنيه للبيع و 1463 جنيه للشراء.
بلغ سعر عيار 21 حوالي 2185 جنيه للبيع و 2195 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2497 جنيه للبيع و 2509 جنيه للشراء .
وصل سعر أوقية الذه لنحو 77.7 ألف جنيه للبيع و 78.02 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.
 

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.5 مليون جنيه و 2.51 مليون جنيه للشراء.
 

 

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جنيه الذهب الذهب في مصر عيار 18 كيلو الذهب
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