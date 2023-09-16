لبنان.. مسيرة من مسقط رأس القدّيس شربل إلى إهدن 22 سبتمبر

تقيم الأبرشيّة البطريركيّة المارونيّة، نيابتا جبّة بشرّي وإهدن- زغرتا،لبنان يوم الجمعة 22 سبتمبر، مسيرة "أبا دقوشتو"، من مسقط رأس القدّيس شربل في بقاعكفرا إلى كنيسته في إهدن.

ويتضمّن البرنامج:

- الإنطلاق من بقاعكفر: 2.00

- بقرقاشا- مفرق بقاعكفر: 2.30

- بشرّي- ساحة مار سابا: 3.00

- حدشيت- مفرق الضّيعة: 4.00

- بلوزا- مفرق حوقا: 5.00

- بان- ساحة مار جرجس: 5.30

- كفرصغاب- ساحة السّيّدة: 6.00

- إهدن- كنيسة مار ماما: 7.00

- الوصول إلى كنيسة مار شربل: 7.30

تُختتم المسيرة بالقدّاس الإلهيّ يترأّسه المطران جوزيف نفّاع.