بنك القاهرة يشارك في فعاليات الشمول المالي احتفالا بعيد الفلاح واليوم العالمي للشباب

يشارك بنك القاهرة في فعاليات الشمول المالي من خلال تقديم العديد من المزايا والعروض لعملائه.

انطلاقا من حرص بنك القاهرة على دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتزامناً مع الاحتفال بعيد الفلاح تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2023 .

ويقدم بنك القاهرة طوال فترة الحملة باقة متنوعة من المزايا والعروض من أبرزها الترويج لحسابات الشمول المالي "وفـــــــر" والتي تتميز بفتح الحساب مجاناً بدون حد أدنى لفتح الحساب وبدون مصاريف لكشف الحساب، وكذلك بدون مصاريف إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر، مع التمتع بالاشتراك المجاني في خدمة الانترنت والموبايل البنكي وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً وكذلك إصدار محفظة قاهرة كاش مجاناً سواء لعميل جديد أو عميل قائم.

كما يمنح بنك القاهرة خصم 100% على المصاريف الإدارية للعملاء الجدد فى مجال القروض متناهية الصغر وذلك لأنشطة الجرار الزراعي، تجارة الأدوات والمعدات الزراعية، تجارة الأعلاف والحبوب والأنشطة اليدوية والحرفية.

هذا ويحرص البنك طوال مدة الحملة على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية، ومن أبرزها محافظات الفيوم، بنى سويف، المنيا، دمياط، والمنوفية، كما عقد البنك ندوة تثقيفية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وتضمنت الندوة أيضاً فتح حسابات نشاط اقتصادى "وفر الجارى" وذلك لكافة المشاركين بالندوة مجاناً وبدون أى رسوم اصدار.

جدير بالذكر ان بنك القاهرة شارك ايضاً فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للشباب للشمول المالى خلال شهر اغسطس الماضى من خلال تقديم مزايا وعروض حصرية خلال فترة الفعالية لفئة الشباب من خلال تمكنيهم من فتح الحسابات أو اصدار البطاقات المدفوعة مقدما او اصدار محفظة قاهرة كاش من سن 16 سنة بدون ولاية وبالرقم القومي فقط.