رامي جمال يتألق في حفل الإسكندرية بحضور كامل العدد

أحيا الفنان رامي جمال حفلاً غنائيًا في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من محبيه الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم «رامي» خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً من كل الحضور منها "أوعديني، جتلك، أنا مش كداب" وغيرها من الأغاني، كما تعاون مع مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري الذي قدم عرضًا مبهرًا، وحرص رامي في نهاية الحفل على توجيه الشكر لكل القائمين على الحفل والجمهور أيضًا.

وطرح رامي جمال مؤخرًا أغنية “حكايتنا منهية” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية رامي جمال الجديدة “حكايتنا منهية”، من كلمات محمد أبو نعمة ومن ألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي نابلسي.