أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعا بنسبة بلغت 0.05 %، عند 11.769،31 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24 % ليستقر عند 954،64 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.05 % بمجموع 875،2 نقطة.
وأغلق المؤشرات الدولية، مؤشر "سي إس إي موروكو" على تراجع بنسبة بلغت 0.19 % بمجموع 10.901،65 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 116 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 606 مليارات درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعا بنسبة بلغت 0.05 %، عند 11.769،31 نقطة.
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعا بنسبة بلغت 0.05 %، عند 11.769،31 نقطة.