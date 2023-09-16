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السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعا بنسبة بلغت 0.05 %، عند 11.769،31 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24 % ليستقر عند 954،64 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.05 % بمجموع 875،2 نقطة.
وأغلق المؤشرات الدولية، مؤشر "سي إس إي موروكو" على تراجع بنسبة بلغت 0.19 % بمجموع 10.901،65 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 116 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 606 مليارات درهم مغربي.

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بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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