بولندا تمدد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية وتؤكد: لن نصغى إلى ما تقوله برلين أو بروكسل

أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي نية بلاده تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية وذلك اعتبارا من منتصف ليل يوم الجمعة، كأنه رد على قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وصرح رئيس الوزراء مورافيتسكي بذلك خلال لقاء مع الناخبين، مشيرا إلى أنه "سنمدد الحظر، على الرغم من عدم موافقة المفوضية الأوروبية"... وأردف قائلا: "لن نصغي إلى ما تقوله برلين أو بروكسل".

وأضاف مورافيتسكي مؤكدا أنه سيتم تمديد الحظر ابتداء من منتصف الليلة.

يُشار إلى أن المفوضية الاوروبية أعلنت يوم الجمعة 15 سبتمبر، رفع القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الاوكرانية بهدف حماية محاصيل مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

ومن المعروف أنه نهاية أبريل الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع كل من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، وبشرط ألّا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.

وقالت المفوضية في البيان إن "القيود على الأسواق" في الدول المذكورة "لم تعد موجودة".