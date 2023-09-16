تنسيق الجامعات 2023.. 227607 طالب وطالبة بالمرحلة الثالثة

أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني)، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 .

ونوهت الوزارة، أنه تم إعادة فتح الموقع مرة أخرى في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/202، وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني ،وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg .

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:- الشعب العلمية 141170، والشعبة الأدبية 86437، ليكون إجمالي المتقدمين للمرحلة الثالثة 227607.

حيث قد تم تقسيم تلك الأعداد على النحو التالي:

الكليات جامعية تقدم في الشعب العلمية 51300،

و الشعبة الأدبية 18360، ليكون إجمالي المتقدمين 69660 طالب وطالبة.

كما تم توزيع أعداد علي معاهد تابعة للوزارة كالتالي: الشعب العلمية 84239، والأدبية 67025، ليكون إجمالي عدد المتقدمين 151264.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات استنفاد الرغبات جاءت كالآتي :استنفد عدد(5631) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وأعلنت الوزارة أنه سوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.