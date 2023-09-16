الجزائر.. حريق هائل في غابات الساكت بولاية بجاية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة صور لحريق في غابات الساكت بولاية بجاية في الجزائر.

يذكر أن في الـ 25 من شهر يوليو الماضي، أعلنت الجزائر، مقتل 34 شخصًا بينهم 10 جنود، وجرح 26 أخرين، بسبب الحرائق الغابات الشديدة المشتعلة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت السلطات الجزائرية أنه تم إجلاء 1500 شخص من منازلهم في الفنانية وبجاية وزباربر والبويرة، خوفا عليهم بسبب تزايد الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أنه تم تسجيل 97 حريقًا هائلًا في 16 مقاطعة مما أثر على الغابات والمحاصيل والأراضي الزراعية.