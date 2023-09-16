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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر.. حريق هائل في غابات الساكت بولاية بجاية

حريق غابات
حريق غابات
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة صور لحريق في غابات الساكت بولاية بجاية في الجزائر.

يذكر أن في الـ 25 من شهر يوليو الماضي، أعلنت الجزائر، مقتل 34 شخصًا بينهم 10 جنود، وجرح 26 أخرين، بسبب الحرائق الغابات الشديدة المشتعلة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت السلطات الجزائرية أنه تم إجلاء 1500 شخص من منازلهم في الفنانية وبجاية وزباربر والبويرة، خوفا عليهم بسبب تزايد الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أنه تم تسجيل 97 حريقًا هائلًا في 16 مقاطعة مما أثر على الغابات والمحاصيل والأراضي الزراعية.

الجزائر حريق هائل غابات الساكت ولاية بجاية
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