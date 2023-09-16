ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يعتزم عقد اجتماع مع رؤساء خمس دول من آسيا الوسطى

بايدن
بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع الأسبوع المقبل برؤساء خمس دول في آسيا الوسطى، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال ساليفان في مؤتمر صحفي: "سيجتمع الرئيس بايدن برؤساء خمس دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. وستكون هذه أول قمة رئاسية على الإطلاق بصيغة مجموعة 5 + 1".

وسيعقد الاجتماع في نيويورك، حيث يسافر بايدن للمشاركة في "الأسبوع الرفيع المستوى" للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعتزم هناك أيضا الاجتماع بالأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أشار ساليفان، إلى أن بايدن سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن الأسبوع المقبل، وقال: "سيعود الرئيس بايدن من نيويورك إلى واشنطن، لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي هنا في البيت الأبيض يوم الخميس".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وخمسة بلدان في آسيا الوسطى هي أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان وكازاخستان - أنشأت في سبتمبر 2015 شكلا جديدا للتعاون بين بلدان آسيا الوسطى والولايات المتحدة بصيغة "سي 5 +1" لمناقشة القضايا الإقليمية.

ads
بايدن رؤساء خمس دول آسيا الوسطى
ads