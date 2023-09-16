باريس سان جيرمان يتلقى هزيمته الأولى من نيس بالدوري الفرنسي

تلقى فريق باريس سان جيرمان، مساء الجمعة، هزيمته الأولى في الموسم الحالي 2023-2024 ببطولة الدوري الفرنسي، عندما خسر بثلاثية مقابل هدفين من ضيفه نيس، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة (ليج 1).

وشارك كيليان مبابي في المباراة بالتشكيل الأساسي لفريق باريس سان جيرمان، ولعب دقائق اللقاء كاملة.

باغت نيس مضيفه بهدف في الدقيقة 21 عن طريق تيرم موفي، قبل أن يتعادل مبابي للبي إس جي في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، تقدم نيس بهدف ثان في الدقيقة 53 بواسطة جايتان لابورد، ثم عاد موفي مجددًا ليحرز الهدف الثالث بالدقيقة 68، وبعدها حاولت كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي تقليص النتيجة، حتى سجل مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 87 من صناعة راندال كولو مواني، لينتهي اللقاء بخسارة باريس سان جيرمان من نيس بنتيجة 3-2، وهي الهزيمة الأولى للفريق الباريسي هذا الموسم ببطولة الدوري الفرنسي.

وبتلك النتيجة، تراجع باريس سان جيرمان إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، فيما رفع نيس رصيده إلى 9 نقاط محتلًا بها وصافة الترتيب خلف موناكو المتصدر.