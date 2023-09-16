«العدل» يستقبل فريد زهران لمناقشة ترشحه للرئاسة

استقبل حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، في المقر الرئيسي للحزب، الأستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للنقاش حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومدى توافر الضمانات اللازمة للعملية الانتخابية، وفق ما طالبت به الحركة المدنية الديمقراطية.



حضر اللقاء عدد من قيادات المكتب التنفيذي والسياسي بحزب العدل، كما رافق زهران عدد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.



وأعرب زهران عن سعادته باللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن موقفه من الترشح سيحسم بنهاية الأسبوع المقبل، وفقًا لقرار الهيئة العليا لحزبه، كما ناقش مع الحضور ضمانات الانتخابات والمناخ السياسي العام ودلالاته على العملية الانتخابية.



ورحب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بزهران والوفد المرافق له، مؤكدا أن العلاقة بين حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي هى علاقة استراتيجية، مؤكدا أنه عقب حسم زهران أمر ترشحه ووضوح اسماء باقى المرشحين ، سيتم استطلاع رأي هيئات الحزب في اسم المرشح الأقرب للحزب وبرنامجه لإعلان دعمه.