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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تعتزم توسيع نطاق العقوبات ضد إيران بسبب تعاونها مع روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم توسيع رقعة العقوبات ضد إيران بسبب تعاونها العسكري التقني مع روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي له يوم الجمعة: "سنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها، سواء في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، أو عمل إيران في مجال تقديم الأسلحة لروسيا".

وأضاف ساليفان أن توسيع قوائم العقوبات الخاصة بإيران سيحدث في وقت قريب.

 يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا كانت قد اتهمت إيران بتوريد طائرات مسيرة لروسيا، الأمر الذي نفاه الجانبان الروسي والإيراني. 

وأكدت روسيا أكثر من مرة أن تعاونها العسكري التقني مع دول أخرى يجري بالتوافق مع القانون الدولي.

واشنطن توسيع نطاق العقوبات إيران روسيا
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