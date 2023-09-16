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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بايرن ميونخ وليفركوزن بالدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

افتتح الدولي الإنجليزي هاري كين التهديف مبكرا للبايرن في الدقيقة السابعة، ليرد عليه أليخاندرو جريمالدو بهدف التعادل للضيوف في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 86، تقدم ليون جورتسيكا للبافاري بهدف ثان، قبل أن يسجل أزيكويل بالاسيوس هدف التعادل لفريق باير ليفركوزن في الوقت بدل من الضائع وتحديدا بالدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، جمع كل فريق نقطة، ليظل باير ليفركوزن على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط، متساويًا مع بايرن ميونخ في وصافة الترتيب.

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