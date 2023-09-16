سهير شلبي لـ«البوابة نيوز»: برامج المرأة الحالية تفيد المشاهد بنسبة ضئيلة

قالت الإعلامية سهير شلبي، أن البرامج التي تقدم قضايا المرأة وتعالجها عبر القنوات الفضائية تكون بها رسالة إعلامية إلي حد ما وتفيد المرأة لكن بنسبة ضئيلة، لافتًة أنها ضد البرامج التي أصبحت عبارة عن معارك إعلامية وتقدم محتوى جدالي وغير مجدية للمشاهد تمامًا.

وأضافت «شلبي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: أن نوعية برامج المرأة هي نوعية قوية لابد من الاهتمام بها وتقديمها بصورتها الحقيقية، واختيار كوادر إعلامية لتقديمها بعيد عن ما نشاهده الآن.

وأكدت، أنه قديما كنا نقدم محتوى مرئي يدعم المرأة ويقدم لها العديد من النصائح سواء أسرية أو صحية أو نفسية للارتقاء بها وكنا نعمل علي توعيتها فكريًا وثقافيًا.