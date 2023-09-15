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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد أبو داوود يكشف موقفا غريبا بين فريد شوقي والسيد راضي

محمد أبوداوود
محمد أبوداوود
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قال الفنان محمد أبو داوود أن الفنان القدير والمخرج المسرحي الكبير السيد راضي صاحب فضل علي.
وأشار الفنان محمد أبو داوود خلال  لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إلى أن الفنان والمخرج السيد راضي كان يحب العمل تحت ضغط.

وأوضح الفنان محمد أبوداوود أن فريد شوقي كان طيب القلب وذات مرة عرض عليه السيد راضي أحد المسرحيات ولكنه رفض العمل بسبب قلة مشاهده، فاضطر راضي إلى أن يهول من حجم الدور رغم أنه دور صغير جدا لدرجة أن فريد شوقي كان سعيدا بالنهاية المكتوبة التي حكاها له راضي.


وكشف أبوداوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، منها علاقته بيوسف وهبي والمخرج السيد راضي وفؤاد المهندس.

ويتحدث أبوداوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث وأسرار الشجار بينهما على المسرح أمام الجمهور.
كما يوضح ابو داوود أسرار انفصاله عن العمل مع والده واتجاهه للمسرح، كما يكشف عن مفاجاة خلال اللقاء حيث أكد أن أجر الفنان سعيد صالح كان أعلى من عادل إمام في مدرسة المشاغبين.
 

الإعلام المخرج المسرحي سعيد صالح مسرحيات مدرسة المشاغبين
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