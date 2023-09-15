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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. محمد شريف يشارك في خسارة الخليج من الفتح

محمد شريف مهاجم الخليج
محمد شريف مهاجم الخليج
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شارك المهاجم المصري محمد شريف، المحترف ضمن صفوف الخليج، في خسارة فريقه من الفتح بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وبدأ شريف كأساسي مع الخليج في اللقاء، وخاض المباراة كاملة حتى نهايتها.

ولم يسجل محمد شريف أي هدف خلال المباراة، ولم يصنع أيضًا، لينتهي اللقاء بخسارة جديدة للخليج في الدوري السعودي هذا الموسم.

وأحرز مراد باتنا هدفين في الدقيقتين 10 و13، وأضاف سفيان بن دبكة الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وسجل فابيو مارتينيز هدف الخليج الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 82، بعدما تلقى مختار علي لاعب الفتح، البطاقة الحمراء في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الخليج عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما ارتقى الفتح للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) وفي رصيده 11 نقطة.

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