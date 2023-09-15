ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على"حكم قضائي" حول الاتفاقية المبرمة بينهما

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سلم السفير أحمد عبدالرحمن البكر، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي،مذكرة إحتجاج لسفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الجمعة، أن مذكرة الاحتجاج جاءت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

العراق الكويت الملاحة البحرية
ads