الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على"حكم قضائي" حول الاتفاقية المبرمة بينهما

سلم السفير أحمد عبدالرحمن البكر، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي،مذكرة إحتجاج لسفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الجمعة، أن مذكرة الاحتجاج جاءت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.