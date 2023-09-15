إنجاز جديد.. هانيا الحمامي أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة قطر للإسكواش

توجت بطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، ببطولة قطر المفتوحة للإسكواش إحدى البطولات البلاتينية- لتصبح أول مصرية تحقق اللقب منذ انطلاقها عام 2001، يأتي ذلك استمرارًا لنجاح أبطال "وادى دجلة" في الفوز بالبطولات الكبرى محليا ودوليا، والحفاظ على الصعود لمنصات التتويج، وتحقيق الأرقام القياسية في اللعبة.

فازت هانيا الحمامي- المصنفة الثالثة عالميًا- على نور الشربيني بنتيجة 3-2 بواقع نقاط 9-11, 11-9, 9-11, 11-9, 11-6، لتتوج "الحمامي" بأولى ألقابها البلاتينية هذا الموسم، وتواصل تحقيق إنجازات قوية بالمنافسات المحلية والقارية والدولية.



أعربت هانيا الحمامي، لاعبة أندية وادى دجلة، عن سعادتها بالفوز ببطولة قطر للإسكواش، لتحقق أول لقب في مشوارها هذا الموسم، مما يشجعها على استمرار تحقيق الانتصارات والفوز بكبرى البطولات خلال الفترة المقبلة، موجهة الشكر لإدارة وادى دجلة على دعمهم للاعبي الإسكواش لتطوير مستواهم وإعدادهم بشكل قوي للفوز بالبطولات.



وتعد بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، وشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.



أسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.