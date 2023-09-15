الخارجية الروسية تعلق على التهديدات الأوكرانية للصحفيين الروس

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن غضب وانزعاج موسكو من مظهر آخر من مظاهر الطبيعة الإرهابية لنظام كييف، الذى أقدم على توجيه تهديدات بالقتل للصحافيين الروس.

وقالت الوزارة فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة "تعرب روسيا عن غضبها حيال مظهر آخر للجوهر الإرهابى لنظام كييف، الذى ينشر، بالتواطؤ مع رعاته الغربيين، تهديدات بالقتل ضد صحافيين ومراسلين حربيين وشخصيات حكومية وعامة روس".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن روسيا "ستسعى للحصول على رد فعل مناسب من الهياكل المتعددة الأطراف المعنية على مثل هذه الهجمات التى يشنها نظام كييف، والتى تعتبر شائنة فى قسوتها واستهتارها".

ويوم أمس الخميس، أعلن رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، أن اللجنة تسعى للتحقق من حقيقة تصريحات المتحدثة باسم قوات كييف سارة أشتون سيريلو، بهدف التأكد من عدم وجود أى تهديدات ضد الصحفيين الروس.