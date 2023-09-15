مركز الملك سلمان: المساعدات ستنطلق إلى ليبيا صباح غد وقد تستمر لشهرين

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المساعدات ستنطلق إلى ليبيا، صباح غد السبت، وقد تستمر لشهرين مع التركيز على أن تكون مساعدات غذائية وايوائية.

وأضاف المركز أنه سيتم إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات المختلفة التي تعمل على هذا الأمر وتحديد الأولويات والاحتياجات المختلفة لهذه المرحلة.

وقال عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - اليوم الجمعة - إن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

وأشار عبد الله بن عبد العزيز، إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجها، الأحد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

وتسبب الإعصار "دانيال" بسيول مدمرة شهدتها العديد من المدن والبلدات الواقعة في الشرق الليبي، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.