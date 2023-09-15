كوكا يرحل عن أولمبياكوس وينضم إلى الدوري التركي مجددًا

أعلن المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف ضمن صفوف أولمبياكوس اليوناني، رحيله عن الفريق في الصيف الحالي، والانضمام إلى أحد الأندية التركية.

ورحل كوكا عن أولمبياكوس بعد فسخ تعاقده مع النادي اليوناني، لينضم إلى بنديك التركي بعدما أصبح لاعبًا حرًا.

وأعلن نادي بنديك التركي تعاقده رسميًا مع أحمد حسن كوكا، ليخوض مهاجم المنتخب الوطني التجربة الثالثة له في الدوري التركي، بعد ارتداء قميصي قونيا سبور وألانيا سبور.

وودع كوكا جماهير فريق أولمبياكوس في رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعد العودة إلى النادي اليوناني عقب انتهاء إعارته بالموسم الماضي مع ألانيا سبور.

وقال في رسالته: «اليوم، أفسخ تعاقدي مع أولمبياكوس، أفضل نادٍ في اليونان ومن الأفضل في أوروبا».

وأضاف كوكا : «كانت رحلة رائعة وسعيد للغاية بكل دقيقة خضتها بهذا القميص».

وتابع: «شكرا لكل شخص في النادي وشكر خاص لجماهير أولمبياكوس للحب والدعم الذي قدموه لي منذ وصولي».

وواصل كوكا : «للأسف الوداع دائما سيء لكن كما تقولون (أنت واحد منا) وفي الحقيقة أشعر بذلك».

وأتم : «في أي مكان سأكون سأدعمكم، أحبكم، وأحب اليونان ودائما سأزورها».

ويخوض البالغ من العمر 30 عامًا بانتقاله إلى بنديك التركي، التجربة الاحترافية السادسة له في أوروبا بعد ريو آفي وسبورتنج براجا البرتغاليين وأولمبياكوس اليوناني وكونيا سبور وألانيا سبور التركيين.

ويحتل بنديك فريق أحمد حسن كوكا الجديد، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 3 نقاط، بعد خوضه 4 جولات حتى الآن.