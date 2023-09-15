الأولمبية تهنئ اتحاد الملاكمة بفوز عبد الرحمن عرابي ببطولة أفريقيا

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم بعد فوز عبد الرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة ببطولة أفريقيا المقامة في مدينة داكار بالسنغال والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونجح عبد الرحمن عرابي في الفوز بذهبية بطولة أفريقيا لمنافسات وزن 80 كجم بعد الفوز على بطل تنزانيا في المباراة النهائية بنتيجة 5-0 وضمان التأهل لأولمبياد باريس 2024

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن التهنئة للاعب عبد الرحمن عرابي والجهاز الفني مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية