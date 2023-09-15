ماكرون يعلن احتجاز السفير الفرنسي من قبل الانقلابيين في النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، احتجاز سفير بلاده من قبل الانقلابيين في النيجر، لافتا إلى أن الطعام الذي يتناوله السفير المحتجز عبارة عن "حصص غذائية عسكرية،" بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس الفرنسي، خلال زيارته منطقة "سومور-ان-اوكسوا" في وسط شرق البلاد: "في النيجر وفيما أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".

وتابع ماكرون: "العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو يمنعون الطعام" عن طاقم السفارة، ولفت إلى أن السفير "يتناول حصصا غذائية عسكرية".

يذكر أن محكمة في النيجر أمرت في وقت سابق بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد، بناء على التماس مقدم من جانب المجلس العسكري الحاكم وتأييدا لقرار له بهذا الخصوص.

وإلي الآن، ترفض السلطات الفرنسية طلبات انسحاب قواتها ودبلوماسييها من النيجر، معتبرة أن المجلس العسكري الحاكم حاليا "سلطة غير شرعية".