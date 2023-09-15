مباحثات كويتية عراقية حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأوضحت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الجمعة أن اللقاء تناول أيضًا ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، والتصديق عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.