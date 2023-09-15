الكرملين: موسكو تعمل مع باكو ويريفان من أجل حل الأزمة العالقة حول ممر لاتشين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تناقش بشكل منهجي مع الجانبين الأرمني والأذري الحلول المختلفة للأزمة الإنسانية الراهنة في ناجورنو قره باغ إثر إغلاق ممر لاتشين من جانب السلطات الأذرية.

وقال بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية -: "إن الجانب الروسي يمضي قدمًا بشكل منهجي في عمله مع كل من باكو ويريفان، ونحن سنواصل القيام بذلك. ومؤخرًا، وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى قره باغ. كما تم تنظيم عملية التسليم بفضل الجهود المبذولة في هذا الأمر"، مؤكدًا أن روسيا ستواصل العمل على هذا الشأن، وتعمل على مناقشة الخيارات المختلفة مع الأطراف المعنية من أجل حل الأزمة الإنسانية الراهنة في ناجورنو قره باغ.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت، في 22 فبراير الماضي، حكمًا يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.