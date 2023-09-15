اقرأ غدا في "البوابة".. الليبيون يطالبون بالتحقيق.. الهلال الأحمر: عدد القتلى أكثر من ً 11 ألفا.. و20 ألف مفقود

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 16 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أمريكا لا تعرف الرقص.. بوتين: روسيا لم ترفض التفاوض بشأن أوكرانيا

الرئيس الروسى: مزاعم قبول متطوعين كوريين شماليين فى الحرب «هراء».. و300ألف من شعبنا سجلوا للمشاركة بالعملية العسكرية

زيلينسكى فى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات الحرب

الكونجرس يبحث إرسال مساعدات جديدة لكييف بـ 24مليار دولار.. وتزايد الانقسام حول التمويل الإضافى

الليبيون يطالبون بالتحقيق.. الهلال الأحمر: عدد القتلى أكثر من ً 11ألفا.. و20 ألف مفقود

توتر يابانى كورى جنوبى.. كيشيدا مصمم على لقاء كيم جونج أون دون شروط مسبقة

«النجم الساطع »2023.. وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك

بنفس طريقة كورونا.. الصين تخطط لاحتواء جدرى القرود

10 مهاجرين أصيبوا فى حادث تصادم بروم