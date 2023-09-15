رئيس قضايا الدولة يشهد حفل تخرج طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس

شهد أمس الخميس، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

كان في استقباله أ. د. غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و أ . د. محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

وقد تم تكريم معالي المستشار رئيس قضايا الدولة من السيدة الدكتورة القائم بعمل رئيس الجامعة باعتباره من أبرز خريجي الكلية ولما قدمه وما زال يقدمه سيادته في خدمة الوطن والعدالة ورئاسته قضايا الدولة تقديراً واعتزازا.

حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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