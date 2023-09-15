السوبر الأفريقي.. "فار" يحرم الأهلي من الهدف الأول في مرمى اتحاد العاصمة

حرمت تقنية “الفار” النادي الأهلي من الهدف الأول في مرمى اتحاد العاصمة الجزائري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “الملك فهد” في السوبر الافريقي.

وسجل محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 8 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور تصدى لها حارس اتحاد العاصمة على مرتين قبل أن يخطفها “كهربا” من يد الحارس ويدد في المرمى.

وألغي الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو الهدف بعد العودة لتقنية “الفار” التي اثبتت وجود خطأ على محمود كهربا ضد حارس الفريق الجزائري.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة- علي معلول

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - محمود كهربا

يشارك النادي الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح