الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام ليفركوزن

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باير ليفركوزن، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، نظيره باير ليفركوزن على ملعب أليانز أرينا، في المباراة التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي هاري كين هجوم البايرن أمام ليفركوزن، بمعاونة سيرجي جنابري، توماس مولر، وليروى ساني.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أولريخ

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جورتسيكا - كيميش - مولر

وفي الهجوم: ساني - هاري كين - جنابري.

ويحتل بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، متساويًا مع باير ليفركوزن المتصدر حتى الآن.