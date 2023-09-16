«ظهور الإسلام» و«انتصار الإسلام» و«هجرة الرسول» و«الرسالة» و«الشيماء».. أشهر الأفلام الدينية في ذكرى المولد النبوي

حرصت السينما المصرية على تقديم عدد من الأعمال السينمائية التى تناولت سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، ومازالت تعرض حتى وقتنا هذا فى ذكرى المولد النبوي، وكانت البداية من فيلم "ظهور الإسلام" الذى تم إنتاجه عام ١٩٥١م ويعد أول عمل سينمائى ديني عن قصة الأديب الراحل طه حسين وهى قصة الوعد الحق، وشارك فى بطولته أحمد مظهر وعبدالمنعم إبراهيم وعماد حمدي وسراج منير وعباس فارس ومن إخراج إبراهيم عز الدين.

قدمت الفنانة ماجدة الصباحي فيلم "انتصار الإسلام" الذى تم إنتاجه عام ١٩٥٢م، التى تناولت أحداثه حول شاب هندي اهتدى للإسلام وظل يدعو أصدقاءه، تزوج هذا الشاب من فتاة اعتنقت الإسلام، وكان ذلك رصدا للحياة فى مكة المكرمة قبل دعوة الرسول محمد للدخول فى الإسلام فى ظل ظلمة الجاهلية.

وشارك فى بطولة العمل محسن سرحان وفريد شوقى وهند رستم، وكان السيناريو والإخراج لأحمد الطوخى والحوار إمام الصفطاوي، وفى عام ١٩٥٣م، قررت الصباحى المشاركة فى عمل سينمائى آخر تدور أحداثه حول الدين الإسلامى وهو فيلم "بلال مؤذن الرسول"، أحد أهم الأفلام الدينية والتى تناولته أحداثه حول العبد بلال الذى كان يعمل عند تاجر كافر، ولكنه قابل الرسول.

وبشره بعبادة الله وحده وساعده ليكون أحد المسلمين الذين دخلوا معه فى الدين الجديد الذى ظهر فى تلك الفترة على الجزيرة العربية، ملاقيًا انتقادات عدة من قبل الكافرين الذين رأوه خروجًا عن ملة آبائهم وأجدادهم، ولاقى العمل نجاحًا فنيًا كبيرًا.

وتعاون مع ماجدة الصباحي عدد مميز من نجوم الوسط الفنى أبرزهم يحيى شاهين، حسن البارودي، عدلى كاسب، عزيزة حلمي، من تأليف فؤاد الطوخي، وإخراج أحمد الطوخي.

لم تكتفْ ماجدة الصباحى بهذا القدر، للمرة الثالثة على التوالى فى فيلم "هجرة الرسول" عام ١٩٦٤م، وتناولت أحداثه فى فترة ما قبل دعوة النبى محمد، حول الراقصة "سارة" والتى تكسب من أموال الحجاج الوثنيين، والعبد "فارس"، والأَمة "حبيبة" واللذان يتعرضان لمعاملة قاسية من أسيادهما، قبل أن تبدأ الدعوة للإسلام ويقرر فارس وحبيبة الدفاع عن النبي ودعوته.

شارك فى بطولته إيهاب نافع، وهدى عيسى ومحمد أباظة، سميحة توفيق، حسن البارودى وغيرهم، وهو من تأليف فؤاد شافعي، وإخراج إبراهيم عمارة، كانت الفنانة ماجدة الصباحى تسعى دائمًا للعمل على أفلام سينمائية هادفة مثل "عظماء الإسلام" الذى تم إنتاجه عام ١٩٧٠م، لم تشارك صباحى فيه بالتمثيل وكانت المشاركة إنتاجية فقط.

حقق العمل نجاحًا باهرًا وأشاد به النقاد الفنيين وكان من بطولة نادية رشاد، إسلام فارس، كنعان وصفي، ميرفت عاشور، عبد المنعم أبوالفتوح، أنور إسماعيل، حسن عابدين، أحمد أباظة، محى إسماعيل، محى الدين عبد المحسن، حافظ أمين، وهو من تأليف ظافر الصابونى و إخراج نيازى مصطفى.

ناقش فيلم "عظماء الإسلام" حياة الخلفاء الراشدين الأربعة وهم، "أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب"، وكيف أثرت هذه الشخصيات فى المجتمع و وتاريخ الإسلام وقتها.

سجلت السينما المصرية عددًا من الأفلام التى تُعرض فى المناسبات الدينية وتحديدًا يوم المولد النبوى الشريف، وارتبطت هذه الأفلام بعدة طقوس لما تناقشه من أحداث دينية عاشها صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم، والصعوبات التى واجهت نشر رسالة الإسلام، أبرز هذه الأفلام "الرسالة" من بطولة الفنانين عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، محمد توفيق وسناء جميل ومحمد وفيق ومحمد العربى وعبد الوارث عسر، وعدد من الفنانين العرب.

ويروى نزول الوحى على الرسول صل الله عليه وسلم، فى مكة المكرمة، وبداية تكليفه بالدعوة دخول الإسلام، وما تعرض له الرسول وصحابته ممن دخلوا إلى الإسلام، إلى أهوال على يد سادة مكة وقريش، ليردوهم عن دينهم، إلا أن الله أراد أن يسلم حمزة بن عبد المطلب وهو أقوى رجال مكة.

ينتظر الجمهور عددًا من الأفلام الإسلامية مثل "الشيماء" أخت الرسول صل الله عليه وسلم فى الرضاعة، من مرضعته السيدة حليمة السعدية، ويحكى عن الشيماء التى كانت تعيش مع زوجها بيجاد وشقيها عبد الله ووالدها الحارث بن عبد العزيز وأمها حليمة، ويدخلون الإسلام إلا بيجاد زوج الشيماء، الذى يرفض ترك دين آبائه، فيتحالف مع أعداء الرسول، وتتم الهجرة إلى المدينة المنورة فيتحالف بيجاد مع يهود من بنى قريظة وبنى النضير ضد محمد صل الله عليه وسلم، إلا أن الله ينصر الرسول يتقدم جيش المسلمين لفتح مكة المكرمة فيصاب زوج الشيماء، فتذهب إلى الرسول وتطلب العفو عن زوجها، ويستجيب النبى لطلبها، ويعفو عن بيجاد فيعلن إسلامه.

ونختتم بفيلم "فجر الإسلام" الذى تم إنتاجه عام ١٩٧١م، ودارت أحداثه حول تزعم الحارث قبيلة من القبائل الكبرى ويمثل أبشع أنواع السيطرة الجاهلية حيث يقوم بالإغارة على القوافل والسلب والنهب، وسبى النساء، ثم بيع النسوة فى سوق الرقيق، هذه الإغارات تحقق له السلطان.

ويقع ابنه هاشم فى حب ليلى جارية شريكه الفضل بن مالك، ويجد هاشم فى ليلى نوعًا آخر من العذوبة وتمسك بالفضيلة، فيقرر الزواج منها، إلا أن الجميع يستنكر أن يتزوج من جارية فيما عدا أمه، وأمام إصرار هاشم على الزواج يذهب الحارث إلى صاحبها الفضل كى يشتريها لكنه يرفض تمامًا فكرة البيع، يعطى صكًا بإعتاقها، ويحدث ما لا تحمد عقباه عن مقتل شقيق زوجة الحارث، ويحرض الحارث ابنة هاشم على الثأر من الفضل لمصرع خاله.

ويعد رجاله رحلة إلى مكة وراء الفضل، وهناك يؤمن بالدعوة المحمودية التى بدأت تنتشر وتستهوى فؤاد هاشم، تصل أخبار الدعوة إلى الحارث الذى يراها نذيرًا لزوال ملكة، يواجهها بكل شراسة حتى لا تنتشر، وبعد أن يتخلى عنه أفراد أسرته لاعتناقهم الإسلام يصبح وحيدًا ولا يجد مفرًا سوى أن يؤمن بالواقع ويعلن إسلامه.

وشارك فى بطولة فيلم "فجر الإسلام" الفنانة سميحة أيوب ونجوى إبراهيم ويحيى شاهين ونجوى إبراهيم، وحمدى أحمد، ومن إخراج صلاح أبو سيف.