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الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات مع متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات حول الواقعة

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت نشاط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته 19.300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش.


بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.9 مليون جنيه تقريبا.

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