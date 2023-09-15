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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ميار الببلاوي لـ"البوابة نيوز": برامج المرأة "هري لا أكثر"

الإعلامية ميار الببلاوي
الإعلامية ميار الببلاوي
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قالت الإعلامية ميار الببلاوي عندما أشاهد برامج المرأة التي أصبحت تغزو القنوات الفضائية حالياً لا أستفيد منها بأي معلومة حقيقة  .

وأضافت : اعتقد ان الساحة الاعلامية أصبحت منصة للإعلاميات لاثارة الجدل منهن من تدعم المرأة ومنهن من تدعم الرجل ومن هنا يأتي صراع التريند وليس المحتوى.

وأوضحت "الببلاوي" في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن ما يقدم عبر الشاشات  فيما يخص المرأة هو "هري لا أكثر" إلا ما رحم ربي لافتة إلى أن هناك العديد من الموضوعات والقضايا التي تقدم على التليفزيون العناوين التي تعرض بها قوية للغاية وتجذب الجمهور للمشاهده وعند طرحها على المشاهد نجد إنها جوفاء لا تحتوي على معلومة واحدة تُفيده. 

وتابعت كنت سابقاً أقدم برنامج جراب حواء وبذلت قصارى جهدي لكي أقدم فيه معلومة حقيقية تستفيد منها أي فتاة واستطعت أن أقدم محتوى مرئي حقيقي استفادت منه المرأة بشكل كبير وكان له أثر في تماسك الأسرة المصرية. 

الإعلامية ميار الببلاوي البوابة نيوز برامج المرأة
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