الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لتوريدهما السلاح إلى تايوان

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 08:36 م

أعلنت الصين، الجمعة، أنها قررت فرض عقوبات على شركتي صناعة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان لدورهما في توريد الأسلحة إلى تايوان، وهي جزيرة تطالب بها بكين.

وقال المتحدث الدبلوماسي الصيني ماو نينج: "على الرغم من معارضة الصين القوية، فإن الحكومة الأمريكية مصممة على إمداد تايوان بالأسلحة، الأمر الذي يقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية".

كانت الولايات المتحدة قد قالت فى أغسطس، إنها سمحت ببيع معدات كشف للطائرات المقاتلة الموجودة في الجزيرة المهددة بالغزو الصيني، وتتضمن هذه التكنولوجيا أنظمة كشف بالأشعة تحت الحمراء لطائرات إف-١٦ حتى "تحتفظ تايوان بقدرة دفاعية موثوقة"، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، وتم بناء هذه الأنظمة من قبل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، التي فرضت عليها الصين عقوبات بالفعل في الماضي.

وبرغم الاعتراف الأمريكي بالصين على حساب تايوان منذ عام ١٩٧٩، إلا أن الكونجرس يطالب في الوقت نفسه بتوفير الأسلحة للجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي، بهدف معلن وهو ثني بكين عن أي طموح توسعي.