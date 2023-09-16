زيلينسكي في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات الحرب مع روسيا.. والكونجرس الأمريكي يبحث إرسال مساعدات جديدة لكييف بـ24 مليار دولار.. وتزايد الانقسام حول التمويل الإضافي

السبت 16/سبتمبر/2023 - 06:15 ص

من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي رحلة زيلينسكي في الوقت الذي يناقش فيه الكونجرس طلب الرئيس جو بايدن تقديم ما يصل إلى ٢٤ مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

وقال مسؤول في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الزيارة الحساسة، إن زيلينسكي سيلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل كما تم تأكيد زيارته إلى مبنى الكابيتول من قبل اثنين من مساعدي الكونجرس.

وأجرى الرئيس الأوكراني زيارة واشنطن في ديسمبر ٢٠٢٢ وألقى خطابًا حماسيًا أمام اجتماع مشترك للكونجرس.

وفي خطابه أمام المشرعين المبتهجين، شكر زيلينسكي الأمريكيين على مساعدتهم في تمويل المجهود الحربي، وقال إن الأموال "ليست صدقة"، ولكنها "استثمار" في الأمن العالمي والديمقراطية.

ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على خطط زيلينسكي، بما في ذلك ما إذا كان سيلتقي مع بايدن في البيت الأبيض.

ويتزايد انقسام الكونجرس بشأن توفير تمويل إضافي لأوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني. ويسعى بايدن للحصول على حزمة بقيمة ١٣.١ مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا و٨.٥ مليار دولار للدعم الإنساني. ويتضمن

لكن المشرعين الجمهوريين المحافظين كانوا يضغطون من أجل تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق الفيدرالي، ويتطلع بعض المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد ترامب، على وجه التحديد، إلى وقف الأموال عن أوكرانيا.

ويعمل الكونجرس على إقرار مشروع قانون المخصصات السنوية قبل الموعد النهائي في ٣٠ سبتمبر لمواصلة عمل الحكومة الأمريكية.