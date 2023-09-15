موسكو: المخابرات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 08:26 م

أعلنت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، أن المخابرات الأمريكية تواصل محاولاتها لتجنيد جواسيس لها من موظفي البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

وقالت زابولوتسكايا خلال جلسة للجنة علاقات الأمم المتحدة مع الدولة المستضيفة: "خلال الجلسة الماضية كنت أتحدث عن اهتمام الاستخبارات الأمريكية المفرط تجاه ممثلي روسيا الذين يصلون إلى الأمم المتحدة، ولكن في أعقاب ذلك استمرت تلك الممارسات".

وتابعت: "هل تعتبرون أن هذا الوضع طبيعي؟ هل يتوافق هذا مع روح ونص الاتفاق؟"، وأكدت أن "الولايات المتحدة تمارس ضغطا باستمرار على البعثة الروسية الدائمة وتعرقل بشكل عام مشاركة بلدنا في عمل المنظمة الدولية"

وأشارت إلى أن روسيا وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ١٦ رسالة حول عدم تنفيذ الدولة المستضيفة للأمم المتحدة التزاماتها تجاه مجموعة محددة من الدول، معتبرة هذا الأمر "تمييزا" ضد تلك الدول ومندوبيها.