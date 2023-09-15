الهلال الأحمر: مواجهة تفشى الأوبئة فى ليبيا تستلزم تكاتف الجهود

قال رئيس وحدة إدارة الكوارث بالهلال الأحمر، إن وحدة الهلال تسابق الزمن للتعامل مع انتشار الأمراض ذات الصلة بالمياه جراء الفيضانات في ليبيا.

وأضاف رئيس وحدة إدارة الكوارث بالهلال الأحمر، في تصريحات لـ"لقاهرة الإخبارية": "أطلقنا نداء طوارئ لدعم استجابة جهود الهلال الأحمر لدعم المتضررين في ليبيا، موضحًا أن المرحلة المقبلة تستلزم الجهود كافة لمنع تفاقم الأوبئة والأمراض الناتجة جراء آثار الفيضانات".

وأكد رئيس وحدة إدارة الكوارث بالهلال الأحمر، أن إعادة إعمار المناطق المتضررة في ليبيا تحتاج إلى التخطيط بشكل أفضل ومراعاة الوضع كما كان قبل الفيضانات.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن أطفال ليبيا يواجهون مأساة جديدة، حيث تأثر حوالي 300 ألف طفل، نتيجة للوضع الإنساني في شرق البلاد.

وأكد ميكيلي سيرفادي، ممثل اليونيسف في ليبيا، في تصريحات له، أن الأطفال في ليبيا يواجهون مأساة جديدة بعد عقد من النزاع.

وقالت المنظمة إنه بحسب التقديرات، تعرض حوالي 300 ألف طفل في شرق ليبيا لعواقب العاصفة دانيال التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.

وأشار "سيرفادي" إلى أن أولوية المنظمة هي تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للأطفال المتضررين.

وأضاف: تشمل أولوياتنا توفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي، والبحث عن عائلات الأطفال المفقودين، وذلك للحد من وقوع كارثة إنسانية أخرى.