إنقاذ ٥٩ مصطافا من الغرق في رأس البر

شهدت شواطئ مدينة رأس البر ،برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة ،استمرار إقبال المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة منتصف سبتمبر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمدينة رأس البر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين ، إذ يجري العمل من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

حيث تم اليوم إنقاذ عدد ٥٩ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ١٧٦ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير ، هذا إلى جانب استمرار فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري ؛ حيث قام فريق المبادرة - بالتنسيق مع إدارة الشاطئ ،بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم ، بالإضافة لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل بضربات الشمس والإنهاك الحراري ، وكذا التوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة وضرورة شرب السوائل ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف ٢٠٢٣ .

وأطلقت وحدة حقوق الإنسان و الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، فاعلية ترفيهية لذوى الهمم احتضنها شاطئ النخيل بالمدينة كمشاركة مجتمعية ، وشارك خلالها أيضًا فريق الكشافة بمكتبة مصر العامة.

حيث تضمنت الفاعلية فقرات فنية وترفيهية مختلفة لذوى الهمم ، كما أعرب الأطفال وذويهم عن سعادتهم بتلك الأنشطة التى يتم تنفيذها بشكل دورى.

فيما وتحرص المحافظة على رعاية تلك الفعاليات تأكيدًا على أهمية ملف دعم ذوى الهمم وتقديم سبل الرعاية المختلفة لهم و تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز آليات دمج ذوى الهمم بالمجتمع.