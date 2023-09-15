"التعاون للبترول" تطلق علامتها التجارية VIDA

أطلقت شركة التعاون للبترول العلامة التجارية الجديدة VIDA لمنتجات العناية بالمنزل والسيارة من نادي الصيد 6 أكتوبر وذلك في إطار إلتزام الشركة لتعزيز مركزها التنافسي وتلبية احتياجات السوق المصري .

هذا وقد افتتح المنفذ البيعي الخاص بـ VIDA بمقر النادي المهندس عبد الله غراب – وزير البترول الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد، ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول بحضور الكيميائي إبراهيم موافي مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية ، محمد فاضل مدير عام تسويق الكيماويات.

وتضمن منتجات VIDA الحصول على تجربة نظافة فريدة وجودة عاليه وأسعار تنافسية من خلال مجموعة واسعة من المنظفات والمطهرات ومنتجات العناية بالمنزل تم تصميمها بعناية وبتركيبة متطورة وعبوات مبتكرة منافسة للشركات العاملة في هذا المجال.

وسيتم إتاحة منتجات VIDA على نطاق واسع بجميع أنحاء الجمهورية والسلاسل التجارية الكبرى من خلال شبكة توزيع عالية الكفائة تضمن تواجد المنتجات في كل مكان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باستمرار التطوير والتوسع في بيع وتطوير منتجات شركات قطاع البترول في السوق المحلي المصري.

