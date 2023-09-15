وفد من مجلس حكماء المسلمين يلتقي مسؤولين وقادة أديان في موزمبيق

التقى وفد من مجلس حكماء المسلمين عددًا من المسؤولين وقادة الأديان في موزمبيق خلال زيارةٍ إلى دولة موزمبيق؛ حيث التقى عددًا من المسؤولين وقادة الأديان والمجتمع المدني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

والتقى الوفد الشيخ أمين الدين محمد، رئيس المجلس الإسلامي ومستشار رئيس جمهورية موزمبيق، بالإضافة إلى عَقدِ لقاء مع مسؤولي جمعية سانت إيجيديو؛ لمناقشة عددٍ من المبادرات المشتركة، كما قام الوفد بزيارة المجلس الإسلامي الأعلى بموزمبيق وعقد لقاء مع مبعوثي الأزهر الشريف العاملين بالدولة.

فيما التقى الوفد الأسقف دينيس ماتسولو، أسقف الكنيسة البروتستانية ومستشار رئيس جمهورية موزمبيق، لمناقشة تعزيز التَّعاون المشترك في مكافحة العنف وتعزيز التعايش المشترك، بالإضافة إلى زيارة مقر مبادرة Pircom لتعزيز الحوار بين الأديان وتعزيز دور الدين في الاندماج المجتمعي بموزمبيق.

تضمَّنت الزيارة أيضًا لقاء عمدة مدينة بيرا، د. البانو كاريج، وهي ثاني أكبر مدن الدولة، و سفير موزمبيق بالفاتيكان، راؤول دومينجوس، والبروفيسور برازو مازولا، وأوَّل رئيس للجنة الانتخابات بموزمبيق، وأسقف الكنيسة الكاثوليكية في مدينتي نامبولا والعاصمة مابوتو، وعدد من ممثلي المؤسسات المجتمعية بموزمبيق، وذلك لتأكيد دور الأديان في نبذ كافة أشكال العنف وتعزيز المصالحة الوطنيَّة والتعايش المشترك، وإشراك دولة موزمبيق في جهود مجلس حكماء المسلمين لنشر التسامح والتعايش، في ظل تمتع دولة موزمبيق باستقرار سياسي ومجتمعي منذ انتهاء الحرب الأهلية هناك عام ١٩٩٢، وكذلك دعم جهود الدولة في مواجهة التَّنظيمات المتطرفة والإرهابية التي اتخذت من دولة موزمبيق في الأعوام الأخيرة هدفًا لها، خاصةً في شمال البلاد.