ألعاب البحر المتوسط الشاطئية.. أحمد هشام يحرز برونزية 200 متر زعانف مزدوجة

توج أحمد هشام لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بالميدالية البرونزية في منافسات 200 زعانف مزدوجة بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

وأحرز أحمد هشام البرونزية بزمن 1:38.06 خلف لاعب كرواتيا ماريك الذي فاز بالذهبية ولاعب فرنسا شيدرو الذي حقق الفضية.

وتوجت منذ قليل لوجين شوقي أبو الروس ، صاحبة الذهبية الوحيدة لمصر في الدورة حتى الآن، بفضية 200 زعانف مزدوجة محققة زمن 49.07 خلف لاعبة اليونان بيراكي، فيما حققت لاعبة ايطاليا ماجوجا الميدالية البرونزية.

وافتتحت نهائيات اليوم في السباحة بالزعانف بسباق 50 متر تحت الماء رجال واستطاع سيف الدين أيمن تحقيق المركز الرابع بزمن 15.07 ، تلاه طارق حسن في المركز الخامس بزمن 15.09.

وفي منافسات 100 متر مونو سيدات حققت جميلة علي حسن، المركز الرابع بزمن 41.69.

وفي منافسات 200 مونو رجال حقق محمود وليد المركز الخامس تلاه سيف الدين أيمن في المركز السادس.



وحققت بعثة السباحة بالزعانف أمس في أول أيام منافساتها ميداليتين بواقع ذهبية وبرونزية ، حيث توجت لوجين شوقي بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقم جديد للدورة ، فيما أحرز سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58.



ويضم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و 6 سباحات، حيث يضم منتخب الرجال: “سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام"، ويمثل منتخب السيدات كلا من: “جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي“.

ويقود المنتخب فنيًا في البطولة شريف حبيب مديرًا فنيًا و عبد الله عبد الجليل مدربًا ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد محمد موسى.

ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ويرافقه العميد هيثم محمد عضو مجلس الإدارة.