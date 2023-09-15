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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استقبال خاص من الجمهور التنزاني في رواندا لنجم بيراميدز "صور"

جماهير يانج أفريكانز
جماهير يانج أفريكانز التنزاني تدعم نجم بيراميدز
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تلقى النجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز استقبالا هائلا من جانب الجماهير التنزانية التي تواجدت في مدينة كيجالي برواندا، وقبل انطلاق تدريب بيراميدز الأول استعدادا لمواجهة فريق نادي الجيش في إطار لقاءات دوري الأبطال.

يحل بيراميدز ضيفا على نادي الجيش الرواندي في الرابعة من مساء الأحد على استاد بيلي كيجالي وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري الأبطال.

ويتواجد جمهور تنزانيا بكثافة في كيجالي لدعم فريق يانج أفريكانز الذي يواجه نظيره المريخ السوداني في إطار دوري الأبطال هناك، حيث كان فيستون ماييلي هو هداف نادي يانج أفريكانز وأفضل لاعبي الفريق وهداف النادي في النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية التي وصل فيها الفريق التنزاني للنهائي.

التف الجمهور حول ماييلي لالتقاط الصور التذكارية معه وتدخل الأمن لإخراج اللاعب بصعوبة بالغة ليشارك في التدريبات.

الكونغولي فيستون ماييلي نادي بيراميدز الجيش الرواندي فريق يانج أفريكانز
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