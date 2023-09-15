ads
الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ناهد رشدى لـ"البوابة نيوز": قدمت دور الأم الضعيفة فى سفاح الجيزة

ناهد رشدى
ناهد رشدى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الفنانة القديرة ناهد رشدى أن دورها فى مسلسل "سفاح الجيزة" مميز جداً، وقدمت من خلاله دور الأم ضعيفة الشخصية والمستسلمة للزوج العنيف.

وأضافت  ناهد رشدى فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": بسبب الأم الضعيفة دى وصلنا رسالة ولادها البنات كانوا وحشين مع بعض كإخوات، إلى جانب كل واحدة منهم عايزه تخلص من البيت وتمشى، ودى رسالة مهمة جداً للأهالى.

وتابعت "المسلسل مكتوب حلو والشخصيات على الورق رائعه، والمخرج كان بيطلع كل مشهد بإبداع، وكل الناس مكنتش بتمثل بالعكس تحس أنهم قدموا الأدوار بمنتهى التلقائية، عشان كده المسلسل نجح نجاح كبير".

واختممت  ناهد رشدى "بالنسبة للهجوم على داليا شوقى عشان رد فعلها فى المشهد، أنا إللى كنت قدامها فى المشهد، وعملته بمنتهى المصداقية وأى حد بيتعصب صوته بيتغير، وأنا حضنتها لأ فعلاً صوتها اتغير وجسمها خشب وخوفت عليها.

ناهد رشدي سفاح الجيزة داليا شوقي مشهد داليا شوقى البوابة نيوز
ads