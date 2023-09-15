ناهد رشدى لـ"البوابة نيوز": قدمت دور الأم الضعيفة فى سفاح الجيزة

أكدت الفنانة القديرة ناهد رشدى أن دورها فى مسلسل "سفاح الجيزة" مميز جداً، وقدمت من خلاله دور الأم ضعيفة الشخصية والمستسلمة للزوج العنيف.

وأضافت ناهد رشدى فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": بسبب الأم الضعيفة دى وصلنا رسالة ولادها البنات كانوا وحشين مع بعض كإخوات، إلى جانب كل واحدة منهم عايزه تخلص من البيت وتمشى، ودى رسالة مهمة جداً للأهالى.

وتابعت "المسلسل مكتوب حلو والشخصيات على الورق رائعه، والمخرج كان بيطلع كل مشهد بإبداع، وكل الناس مكنتش بتمثل بالعكس تحس أنهم قدموا الأدوار بمنتهى التلقائية، عشان كده المسلسل نجح نجاح كبير".

واختممت ناهد رشدى "بالنسبة للهجوم على داليا شوقى عشان رد فعلها فى المشهد، أنا إللى كنت قدامها فى المشهد، وعملته بمنتهى المصداقية وأى حد بيتعصب صوته بيتغير، وأنا حضنتها لأ فعلاً صوتها اتغير وجسمها خشب وخوفت عليها.