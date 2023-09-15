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الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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استمرارا للدعم المصري .. مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة إلى الشعب الليبى برا وبحرا

مصر تقدم المساعدات
مصر تقدم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الليبي
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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة 
باستمرار تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة.
وأطقم الإغاثة وكذا عربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة ، والمدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز (ميسترال) لإرسالها بحراً .

فى سياق متصل بنطاق المنطقة الغربية العسكرية تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ , بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها براً عبر منفذ السلوم ،  للمعاونة فى إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر ، فضلاً عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ  والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة .

تأتى تلك المساعدات لتقديم العون والمساندة للأشقاء الليبيين فى أعقاب الإعصار المدمر 
الذى ضرب الشواطئ الليبية خلال الأيام الماضية.
 

س عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ليبيا الدعم الفورى
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