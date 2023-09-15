بعد انتهاء مهرجان التجريبي.. عودة عروض مسرح الدولة من جديد

يستأنف مسرح الدولة عروض فرق البيت الفني للمسرح من جديد، وذلك بعد استضافة فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، التي انتهت فعاليات دورته الثلاثين، الجمعة الماضية، وقد تضمنت دور العرض الآتي: القومي، والقاهرة للعرائس، والغد، والسامر، والبالون، والطليعة، والسلام، ودار الأوبرا المصرية، والجمهورية.

ستوكمان



على مسرح الغد بالعجوزة، يعود العرض المسرحي "ستوكمان" ليالي عرضه، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ويستمر حتى 18 سبتمبر الجاري.

"ستوكمان" من إنتاج فرقة مسرح الغد، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن النص الفائز بجائزة مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2019، حيث يتناول العرض رحلة الحياة، واكتشاف الذات والبحث عن الحقيقة، وكيف يجد الإنسان نفسه أمام اختيارات عديدة، فربما تكون أحلاما مشروعة، وأحيانا أخرى تكون تطلعات لا بد معها أن يغمض المرء عينه وقلبه وروحه متخليا عن كل شيء حتى يكمل طريقه إليها.

ويُشارك في بطولة العرض الفنانين: ياسر عزت، وريم أحمد، ومحمد دياب، ونائل علي، ومن تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف.

عرض ستوكمان

سيدتي أنا

يشهد المسرح القومي، العرض المسرحي "سيدتي أنا"، في الثامنة والنصف مساء، وتعرض المسرحية أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع.

"سيدتي أنا" من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان أيمن الشيوي، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن رائعة الكاتب المسرحي الأيرلندي برنارد شو "بجماليون"، وبطولة الفنانين "داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، وأمينة سالم"، دراماتورج وإخراج محسن رزق.

عرض سيدتي أنا

طيب وأمير

يواصل العرض المسرحي الكوميدي "طيب وأمير" نجاحاته على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، في الثامنة والنصف مساء، ويعرض أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع، وقد حققت المسرحية أكبر الإيرادات والمشاهدة طوال مدة عرضها.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابع للبيت الفني للمسرح، وهو عن تراث رواد المسرح الراحلين نجيب الريحاني وبديع خيري برؤية فنية معاصرة.

ويُشارك في بطولة العمل الفنانين هشام إسماعيل، وعمرو رمزي، وتامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهى لطفي، وشريف حسنى، وشيماء عبدالقادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي، ومن كتابة أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

عرض طيب وأمير

عجيب وعجيبة

ويعود أبطال العرض المسرحي "عجيب وعجيبة" من جديد، على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني، في التاسعة مساء، ويعرض يومي الخميس، والجمعة من كل أسبوع.

"عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، وهى مسرحية غنائية استعراضية، تدور أحداثها في قالب كوميدي، حيث الأراجوز، وخيال الظل، وأغاني الفلكلور المصري التي تناسب الكبار والصغار.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: سيد الرومي، ودودا اليوسف، وإيهاب بكير، وليد أبو ستيت، ورضا طلبة، ومحمود جراتسي، ومن تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير.

عرض عجيب وعجيبة

مونودراما - سيب نفسك

بينما تشهد قاعة يوسف إدريس بنفس المسرح، مونودراما "سيب نفسك"، في الثامنة مساء، وتعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

العرض من بطولة فاطمة محمد علي، من تأليف مارك إيجيا، دراماتورج وإخراج جمال ياقوت.

نجوم من خشب

وفي الثامنة مساء، يشهد مسرح القاهرة للعرائس عرض الأطفال "نجوم من خشب" للمخرج سيد رستم، والذي يعرض أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع.

العرض من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، وهو عبارة عن مجموعة من العرائس تقدم لمسابقة "نجوم من خشب"، وتحاول كل منها أن تتبارى في إظهار موهبتها، لكن يظهر "ديبو" الشرير الذي يحاول إفساد المسابقة، فتتوالى الأحداث.