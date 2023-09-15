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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. داليا شوقى تشارك جمهورها كواليس سفاح الجيزة

داليا شوقى
داليا شوقى
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نشرت الفنانة داليا شوقى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو من كواليس مسلسل "سفاح الجيزة" بينها وبين فريق العمل الخاص بالمسلسل.

https://www.instagram.com/reel/CxN0r3btL-Y/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلقت على الفيديو "هتوحشونى وهتوحشيني يا سلمى "سفاح الجيزة" بحبكم"، وكانت تعرضت داليا شوقى إلى هجوم على أدائها فى أحد المشاهد الخاصة بالمسلسل، وإتهمها بالجمهور بالأداء المفتعل.

يذكر أن مسلسل "سفاح الجيزة" مستوحى من قصة حقيقية، لشخص يقوم بالقتل المتتالى لدائرة المحيطين به، المسلسل بطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، داليا شوقى، ناهد رشدى، ركين سعد، صلاح عبدالله، حنان يوسف، والإخراج هادى الباجورى.

داليا شوقي سفاح الجيزة أحمد فهمي هادي الباجوري ركين سعد
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