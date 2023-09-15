وزير الخارجية الماليزي يترأس وفد بلاده إلى قمة مجموعة "الـ77 والصين"

يترأس وزير الخارجية الماليزي الدكتور زمبري عبد القادر، وفد بلاده إلى قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 زائد الصين، في الفترة ما بين 15 و16 سبتمبر الجاري، في عاصمة كوبا هافانا.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الجمعة - أنه من المقرر أن يلقي الوزير خطابًا خلال المناقشة العامة، حيث سيسلط الضوء من بين أمور أخرى، على توجه ماليزيا واهتماماتها في مجالات أهداف التنمية المستدامة، وتغير المناخ والفجوة الرقمية، فضلًا عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في العلوم والتكنولوجيا والإبداع.

وأضافت الوزارة أن القمة التي تعقد تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلوم والتكنولوجيا والإبداع" ستكون فرصة لماليزيا لتبادل وجهات نظرها عن التحديات الرئيسية وقضايا التنمية الأساسية في الجنوب.

وتابعت: "مشاركة ماليزيا في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 زائد الصين تظهر التزامها بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، في السعي المشترك لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء في المجموعة.