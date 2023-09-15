تغطية بالوعة صرف بميدان طه حسين بالمنيا

فى استجابة سريعة إلى شكوى المواطنين من وجود بالوعة صرف بدون غطاء بميدان طه حسين على كورنيش النيل ، كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على الفور اللواء محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة لإزالة أسباب الشكوى وعمل اللازم حيالها لتلافي حدوث أى أضرار بشرية أو مادية .

وعلى الفور، قام السكرتير المساعد وفريق عمل من الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنيا بالتعاون مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى اليو الجمعة بعمل اللازم ووضع صبة اسمنتية لتغطية البالوعة المكشوفة حفاظًا على الأرواح من المارة وسائقي المركبات خشية سقوط أحد المارة ومنعا لحوادث الغرق أو الاختناق نتيجة الغازات الموجودة في بيارات الصرف الصحي .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا لكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين و العكوف على حل مشاكلهم وتلبية طلباتهم فى أسرع وقت ممكن.



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